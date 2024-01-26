Клопп решил покинуть «Ливерпуль»
Тренер Юрген Клопп решил покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп решил покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Его заявление приводится на сайте клуба.
«Дело в том, что у меня, как бы это сказать, кончаются силы. Сейчас у меня нет проблем. Я давно знал, что мне придется объявить об этом в какой-то момент», — заявил тренер, добавив, что сообщил о решении руководству клуба еще в ноябре.
Немецкий специалист напомнил о том, что «Ливерпуль» участвует в четырех турнирах. «Церемонии прощания отложим на май», — отметил Клопп.
Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. По его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.