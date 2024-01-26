Тренер Юрген Клопп решил покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп решил покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Его заявление приводится на сайте клуба.

«Дело в том, что у меня, как бы это сказать, кончаются силы. Сейчас у меня нет проблем. Я давно знал, что мне придется объявить об этом в какой-то момент», — заявил тренер, добавив, что сообщил о решении руководству клуба еще в ноябре.

Немецкий специалист напомнил о том, что «Ливерпуль» участвует в четырех турнирах. «Церемонии прощания отложим на май», — отметил Клопп.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. По его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.