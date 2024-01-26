Консультант Ельцина прокомментировал достоверность заявлений о вступлении в НАТО

Консультант Ельцина Минтусов заявил, что не слышал заявлений о вступлении в НАТО

Личный консультант первого президента России Бориса Ельцина Игорь Минтусов заявил, что не слышал заявлений о возможном вступлении страны в НАТО. Так он прокомментировал достоверность стенограммы беседы Ельцина с американским президентом Биллом Клинтоном, слова Минтусова приводит РИА Новости.

Согласно рассекреченному документу со стенограммой состоявшегося в 1994 году разговора двух президентов за ужином в Ново-Огарево, Ельцин заявил Клинтону, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы». В свою очередь, президент США очень сдержанно ответил на инициативу коллеги: в частности, в его речи была озвучена идея величия России, «но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства РФ в НАТО».

По словам Минтусова, возможное вступление России в НАТО не относилось к тем проблемам и вопросам, которые он обсуждал с Ельциным. «С нами такого разговора не было. Это другая тема по сравнению с теми проблемами, которые мы обсуждали. Я о ней ничего не слышал», — заявил консультант первого президента России.

Он отметил, что не видит проблемы в том, что разговор Ельцина и Клинтона был рассекречен — по его словам, это стандартная практика, не связанная с текущей политической ситуацией. «Подобного рода разговоры между президентами всегда стенографируются, и они всегда остаются в архиве и после определенного периода времени являются достоянием общественности», — объяснил Минтусов.

В свою очередь, экс-глава протокола Ельцина Владимир Шевченко возмутился публикации стенограммы и назвал это хамством.