Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:18, 26 января 2024Из жизни

Крокодилы съели совершавшего молитву пророка

Times Live: в ЮАР крокодилы съели пророка, молившегося у реки

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) крокодилы растерзали молившегося пророка. Об этом сообщает Times Live.

В воскресенье, 21 января, 48-летний мужчина отправился к реке Элефантес вместе с двумя другими пророками, чтобы совершить молитву. Как передает местная полиция, во время духовной практики южноафриканец внезапно утонул в кишащем нильскими крокодилами водоеме. Предполагается, что хищники напали на мужчину и съели его. Двое других мужчин пытались найти и спасти пророка, но безуспешно.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Останки жертвы были обнаружены в реке позже в тот же день. Сотрудники полиции призвали местных жителей воздержаться от купания или совершения духовных практик в реках с крокодилами.

Ранее сообщалось, что в Малайзии жители деревни спасли пожилую односельчанку, на которую набросился крокодил. 79-летняя женщина набирала воду в реке, когда на нее набросилась рептилия.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности крушения самолета Ил-76

      74-летняя блогерша примерила молодежные наряды и восхитила подписчиков

      МИД России заявил об отсутствии традиции совать нос во внутренние дела стран

      Участников дрифта с фейерверками в Москве привлекли к ответственности

      МИД обвинил Запад во главе с США в попытке удержать глобальное доминирование

      Влияние Китая на мировой нефтерынок оценили

      МИД России заявил о глубоком кризисе в отношениях с Францией

      Россиянин под видом оформления опеки украл квартиру у инвалида

      Менеджер отеля с футфетишем изнасиловал пьяных туристок и пошел под суд

      В Госдуме участников «голой вечеринки» призвали пойти работать аниматорами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше