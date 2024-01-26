Крокодилы съели совершавшего молитву пророка

Times Live: в ЮАР крокодилы съели пророка, молившегося у реки

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) крокодилы растерзали молившегося пророка. Об этом сообщает Times Live.

В воскресенье, 21 января, 48-летний мужчина отправился к реке Элефантес вместе с двумя другими пророками, чтобы совершить молитву. Как передает местная полиция, во время духовной практики южноафриканец внезапно утонул в кишащем нильскими крокодилами водоеме. Предполагается, что хищники напали на мужчину и съели его. Двое других мужчин пытались найти и спасти пророка, но безуспешно.

Останки жертвы были обнаружены в реке позже в тот же день. Сотрудники полиции призвали местных жителей воздержаться от купания или совершения духовных практик в реках с крокодилами.

Ранее сообщалось, что в Малайзии жители деревни спасли пожилую односельчанку, на которую набросился крокодил. 79-летняя женщина набирала воду в реке, когда на нее набросилась рептилия.