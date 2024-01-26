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20:34, 26 января 2024Путешествия

Менеджер отеля с футфетишем изнасиловал пьяных туристок и пошел под суд

Фото: Toby Melville / Reuters

Менеджер отеля Hilton в Великобритании, страдающий футфетишем, пошел под суд за изнасилование нескольких женщин. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

45-летний Ахмед Фахми совершал преступления на протяжении 15 лет. По данным следствия, первый инцидент произошел в 2008 году в городе Уотфорд. Служащий гостиницы встретился с женщиной, которая жила в доме напротив отеля, попросил ее снять обувь, начал массировать ей ноги и попытался поцеловать. Уточняется, что тогда его не привлекли к ответственности.

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В 2022 году Фахми затащил пьяную гостью лондонского отеля Sunborn Yacht в номер и изнасиловал ее. Также известно, что в 2023 британец приставал к коллеге — он шлепнул ее по ягодицам и сделал комментарий по поводу ее ног. В январе 2024-го мужчина надругался над двумя пьяными 18-летними туристками из Норвегии, хотя сам он заявил о половом контакте по обоюдному согласию только с одной из них.

Фахми предстал перед законом 24 января, мужчина не признал своей вины. Суд отказался отпустить его под залог, следующее слушание по делу состоится в феврале.

Ранее пятеро израильтян пошли под суд за групповое изнасилование британской туристки на Кипре. Во время вечеринки у бассейна мужчины 19-20 лет силой забрали ее в комнату и там надругались над ней.

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      Мария Борисова
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