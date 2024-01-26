В СПЧ отметили тенденцию увеличения срока для осужденных женщин в России

Член СПЧ Меркачева: приговор Треповой показал, что сроки женщинам в РФ растут

Рекордный для женщин в России приговор в 27 лет заключения, полученный террористкой Дарьей Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), свидетельствует о наметившейся в стране тенденции на увеличение сроков. Такое мнение высказала NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, сроки женщинам увеличиваются, но их по-прежнему отправляют в колонии общего режима. В качестве примера правозащитница привела дело националистки Евгении Хасис, которая была осуждена на 18 лет за соучастие в расправе над адвокатом Станиславом Маркеловым и журналисткой Анастасией Бабуровой.

Трепова получила строгий приговор, поскольку не признала вину, считает адвокат Владислав Кочерин, управляющий партнер компании «Кочерин и партнеры».

25 января Второй Западный окружной военный суд приговорил 26-летнюю Дарью Трепову к 27 годам колонии за теракт в Санкт-Петербурге против военкора Владлена Татарского.