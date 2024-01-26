Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:36, 26 января 2024Силовые структуры

В СПЧ отметили тенденцию увеличения срока для осужденных женщин в России

Член СПЧ Меркачева: приговор Треповой показал, что сроки женщинам в РФ растут

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Рекордный для женщин в России приговор в 27 лет заключения, полученный террористкой Дарьей Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), свидетельствует о наметившейся в стране тенденции на увеличение сроков. Такое мнение высказала NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, сроки женщинам увеличиваются, но их по-прежнему отправляют в колонии общего режима. В качестве примера правозащитница привела дело националистки Евгении Хасис, которая была осуждена на 18 лет за соучастие в расправе над адвокатом Станиславом Маркеловым и журналисткой Анастасией Бабуровой.

Трепова получила строгий приговор, поскольку не признала вину, считает адвокат Владислав Кочерин, управляющий партнер компании «Кочерин и партнеры».

25 января Второй Западный окружной военный суд приговорил 26-летнюю Дарью Трепову к 27 годам колонии за теракт в Санкт-Петербурге против военкора Владлена Татарского.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Российского пенсионера поселили в дом с плесенью и оголенными проводами

      Численность населения России снизилась до 146,2 миллиона человек

      ООН официально призвала Израиль предотвратить геноцид в Газе

      Blue Origin получила финансирование от Пентагона на ракету New Glenn

      МИД России осудил поддержавшие Киев после атаки на Ил-76 страны

      Медведев одержал волевую победу в пятисетовом полуфинале Australian Open

      Визовый центр Испании возобновит работу в одном российском городе

      Биограф Зеленского раскрыл готовность Киева расследовать связь Байдена с Burisma

      Захарова назвала смехотворными претензии Киева на территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше