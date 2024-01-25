Вынесение Треповой самого сурового приговора для женщин в России объяснили

Адвокат Кочерин: суровый приговор для Треповой связан с непризнанием вины

Осужденная на 27 лет тюрьмы за убийство военкора Владлена Татарского Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получила такой срок, поскольку не признала вину, считает адвокат, управляющий партнер компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин. Он объяснил «Ленте.ру», какие факторы повлияли на вынесение самого сурового наказания женщине в истории России.

Дарья Трепова не признала вину. Такие действия подсудимого влияют на назначение наказания в сторону увеличения, если суд признает подсудимого виновным. Суд усмотрел вину Дарьи Треповой, обвинение доказало свою позицию. В такой ситуации, если подсудимый возражает, не признается, это отягчает наказание Владислав Кочерин адвокат

«Кроме того, статья о терроризме довольно жесткая. Она разительно отличается степенью своей общественной опасности по сравнению с другими статьями Уголовного кодекса, посягающими на жизнь и здоровье гражданина и общественную безопасность. Поэтому можно ожидать достаточно суровых приговоров по такой статье, тем более, когда вина установлена, доказана, а подсудимая отрицает свою вину. Также обстоятельства совершения преступления влияют на назначения наказания, было ли это совершено с особым цинизмом, жестокостью, вступлением в доверие к потерпевшему и использование этого положения, чтобы причинить вред. Учитывается много факторов, характеристики личности», — сказал юрист.

25 января второй Западный окружной военный суд приговорил 26-летнюю Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Ее признали виновной по статьям о теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Также фигурантке назначили штраф в 600 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших к Треповой на общую сумму почти в 16,5 миллиона рублей.

2 апреля Трепова во время творческого вечера Владлена Татарского вручила ему статуэтку со взрывным устройством, которое активировали с помощью телефонного вызова. В результате взрыва он погиб, десятки человек были ранены. По информации ФСБ, к случившемуся причастны украинские спецслужбы.

Трепова утверждала, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывное устройство, и признала вину лишь в использовании поддельных документов. Следователи настаивали на обратном.

До этого к самым строгим срокам по 24 и 25 лет были приговорены участницы «банды амазонок» за серию грабежей, разбоев и других жестоких преступлений в Ростовской области. Максимально возможное тюремное наказание для женщин в России — 30 лет заключения по обвинению сразу по нескольким статьям, по одной статье — 25 лет.