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16:05, 25 января 2024Силовые структуры

Дарью Трепову осудили за убийство военкора Татарского. Она получила самый большой срок для женщины в истории России

Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии за теракт, в котором погиб Татарский

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 26-летней Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), совершившей теракт, при котором погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) в петербургском кафе Street Food Bar №1 2 апреля 2023 года.

Трепову признали виновной по трем статьям УК РФ

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда, Трепову признали виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») УК РФ.

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Подсудимой назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима — это самый большой срок для женщины в истории России. Также она должна выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших к Треповой на общую сумму почти в 16,5 миллиона рублей.

Второй фигурант дела, Дмитрий Касинцев, который спрятал Трепову в своей квартире после теракта, получил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима за укрывательство преступницы.

За терактом против военкора Татарского стоят спецслужбы Украины

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, в подготовке теракта против Владлена Татарского принимали участие спецслужбы Украины и их агенты.

Дмитрий Косинцев, укрывший Дарью Трепову после теракта

Дмитрий Косинцев, укрывший Дарью Трепову после теракта

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Заминированный бюст Татарского Треповой передал гражданин Украины Юрий Денисов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который несколько месяцев собирал о военкоре информацию. Сразу после теракта он улетел в Турцию и в настоящее время объявлен в розыск.

По данным следствия, за подготовку теракта Треповой перечислили более 190 тысяч рублей на криптокошелек и купили билеты в Узбекистан — она должна была улететь из России сразу после преступления.

Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года

2 апреля 2023 года Трепова вручила статуэтку Татарскому в петербургском кафе, где он встречался с читателями. Взрывное устройство было активировано с помощью телефонного вызова — в результате взрыва сам военкор погиб, еще 52 человека получили ранения.

Сотрудники Росгвардии у петербургского кафе Street Food Bar №1, где погиб военкор Владлен Татарский. 2 апреля 2023 года

Сотрудники Росгвардии у петербургского кафе Street Food Bar №1, где погиб военкор Владлен Татарский. 2 апреля 2023 года

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Обвиняемая признала свою вину лишь по статье об использовании поддельных документов на имя реальной студентки академии Репина — они были частью ее «легенды» для внедрения в окружение военкора. Трепова утверждала, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывное устройство.

Однако, по данным Следственного комитета России (СКР), террористка знала, что внутри бюста находится взрывчатка — это, в частности, подтверждается ее перепиской со знакомой, где она допускает свою гибель после встречи с потерпевшим, следами взрывчатого вещества в арендованной ею квартире и другими доказательствами.

Трепова предлагала украинским кураторам передать статуэтку Татарскому на мероприятии в Российском новом университете в Москве, однако они не дали согласия на это из-за наличия на входе в здание металлодетекторов. Затем она перевезла бюст из Москвы в Санкт-Петербург.

Из официального сообщения СКР
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      Любовь Ширижик
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