Муж разрешил жене встречаться с другими и увлекся поиском любовников для нее

Британка по имени Александра рассказала, что ее муж Митч не только разрешил ей встречаться с другими мужчинами, но и сам начал искать ей любовников в дейтинговых сервисах. На историю пары обратило внимание издание Mirror.

По словам супругов, после десяти лет моногамного брака они обнаружили, что их сексуальная жизнь стала скучной, и решили попробовать открытые отношения. В итоге Александра и Митч договорились, что она будет встречаться с другими мужчинами. При этом супруг сам начал искать ей потенциальных любовников в приложениях для знакомств: Митч сам отбирает кандидатов за жену, потому что знает ее типаж — парни-ботаники.

«Он меня совершенно не осуждает, относится к этому хорошо. Единственное правило: знакомства должны быть несерьезными, только для веселья», — уточнила Александра. Она добавила, что сам Митч не ищет знакомства с другими женщинами.

Александра отметила, что ведет строгий отбор претендентов на свидание с ней и обращает внимание на их возраст и на линию роста волос. Пока, как уточнила женщина, она не встретилась ни с кем из потенциальных любовников. Она заверила, что согласится на свидание только с тем, кто будет согласен переписываться перед этим несколько недель, а также получит одобрение мужа. Александра добавила, что после начала эксперимента заметила, что они с супругом стали ближе.

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