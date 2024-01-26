На Луне заметили валуны со странными свойствами

На Луне заметили валуны со странными магнитными свойствами

На Луне в области Рейнер Гамма заметилии валуны со странными магнитными свойствами, говорится в пресс-релизе Мюнстерского университета (Германия).

По данным специалистов, лунные валуны отражают свет не так, как другие аналогичные объекты на поверхности естественного спутника Земли. «Современные знания о магнитных свойствах Луны очень ограничены, поэтому новые породы прольют свет на историю спутника и его магнитного ядра», — сказал ученый Оттавиано Рюш из Института планетологии Мюнстерского университета.

Исследование основано на анализе изображений лунных пород, проведенном при помощи искусственного интеллекта.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований получило первое изображение с модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) после его посадки на Луну.