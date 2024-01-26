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18:30, 26 января 2024Забота о себе

Назван неожиданный способ быстро избавиться от распространенной проблемы

Фото: Unsplash

Остановить приступ икоты поможет пение, считают специалисты из Университета Майами, США. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Неожиданный способ избавиться от распространенной проблемы предложила преподаватель классического вокала Робинн Редмон. Она указала, что все типичные приемы борьбы с икотой — задержка дыхания, наклоны вперед или назад, определенное количество глотков воды — заставляют человека изменить привычный темп дыхания и переключают внимание. То же самое, по ее словам, делает пение. «Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь икал или кашлял во время пения. Каким-то образом, сжимание голосовых связок и задержка дыхания помогает», — рассказала Редмон.

Профессор кафедры кинезиологии и спортивных наук Арлетт Перри назвала наиболее вероятной причиной появления икоты вздутие живота, вызванное перееданием, быстрым приемом пищи или употреблением большого количества напитков, особенно газированных. Однако приступ могут спровоцировать и другие факторы, отметила эксперт, например, внезапный испуг или эмоциональное возбуждение.

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      Екатерина Улитина
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