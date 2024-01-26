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13:46, 26 января 2024Мир

Николас Мадуро заявил об отправке договора с оппозицией в «интенсивную терапию»

Президент Венесуэлы Мадуро: Барбадосским соглашениям нужна «интенсивная терапия»

Фото: Jesus Vargas / Globallookpress.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Барбадосские соглашения с оппозицией и США «ранены» и им нужна «интенсивная терапия». Об этом сообщает El País.

«Сегодня Барбадосские соглашения ранены, я отправляю их в интенсивную терапию. Надеюсь, мы сможем сохранить эти соглашения, не планируя против меня заговоры», — заявил Мадуро.

Президент Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес также высказался о несостоятельности Барбадосских соглашений. «Они хотят свободных выборов, а президент Мадуро не может выйти на улицу, чтобы на него не напали», — сказал он в рамках выступления в парламенте.

Ранее в Венесуэле были арестованы 32 человека по обвинению в заговоре против Николаса Мадуро. После заявлений президента о причастности к ситуации США и оппозиции в лице Марии Корины Мачадо, она обратилась к международному сообществу с просьбой остановить «боливарианскую ярость и безумие» президента Мадуро.

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      Лина Пивоварова
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