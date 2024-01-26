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09:27, 26 января 2024Экономика

Россия ускорила производство материнских плат на старых процессорах

«Ъ»: выпуск материнских плат в России растет за счет устаревших процессоров

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Производители электроники в России ускоряют вложения в производство материнских плат и их выпуск, однако предназначена эта продукция в основном для чипов Intel и AMD предыдущих поколений. Об этом со ссылкой на представителей отрасли пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В частности, в компании GS Group рассказали, что в феврале запустят дополнительную линию по производству плат, позволяющую удвоить мощности до миллиона единиц в год. Такое решение связано с ростом заказов в 2023 году на 28 процентов, до 500 тысяч плат, а также заключенными на вдвое больший объем контрактами на этот год.

Другой производитель электроники, Fplus, хочет нарастить выпуск с десятков до сотен тысяч единиц в год. Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский подтвердил рост заказов, но затруднился привести общие цифры по отрасли. Тем не менее он отметил, что рост связан с государственным регулированием.

По словам эксперта, политика импортозамещения во всех сегментах электроники привела к существенному росту цен (плюс 20 процентов) на отечественные решения и очередям на контрактное производство на несколько месяцев.

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Директор компании «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максим Копосов признал, что современные процессоры, выпущенные после начала боевых действий на Украине и введения западными странами санкций, в производстве не используются. У компаний нет официальной документации, которая позволяла бы интегрировать чип на плату. Что касается прошлых поколений процессоров, то их завозят в страну по системе параллельного импорта.

Копосов добавил, что отдельные производители наладили выпуск плат в Китае, где доступен современный дизайн платы, так как в его создании принимали участие разработчики чипов. Однако работа с такими технологиями снижает степень локализации.

В конце ноября 2023-го в Fplus сообщили, что поставки процессоров Intel и AMD в Россию за первые десять месяцев 2022 года снизились на 64 и 70 процентов соответственно. Впрочем, в компании не исключили, что незначительная часть процессоров ввозится в Россию под иным кодом.

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