Звезда OnlyFans развеяла распространенный миф о девушках из секс-индустрии

Звезда OnlyFans Сиси Роуз развеяла распространенный миф о своей работе. О том, какой стереотип о представителях этой сферы на самом деле неверен, она рассказала в подкасте о порноиндустрии Pillow Talk, выпуск которого доступен на YouTube.

Роуз развела миф о том, что все работники секс-индустрии ведут беспорядочную половую жизнь. Девушка призналась, что в последний раз вступала в интимную связь с мужчиной восемь месяцев назад. Звезда OnlyFans также заверила, что для этого ей нужно хорошо узнать человека. «Это такая головная боль — найти достойного парня», — отметила она.

Ведущий подкаста Кевон Вот отметил, что Роуз не похожа на многих девушек, которые занимаются сексом с первыми встречными мужчинами. «Не судите книгу по обложке, не все девушки, которые работают на OnlyFans, вступают в беспорядочные половые связи», — подчеркнул он.

Ранее звезда OnlyFans Кори Йи пожаловалась на один минус работы. Она призналась, что ей сложно заводить отношения с мужчинами из-за своей профессии, так как многих парней это отталкивает. Модель рассказала, что уже несколько лет не состоит в отношениях.