Звезда OnlyFans пожаловалась на один минус работы

Звезда OnlyFans Кори Йи пожаловалась на один минус работы. В интервью Холли Рэндалл, доступном на YouTube, она призналась, что ей сложно заводить отношения с мужчинами из-за своей профессии.

Модель рассказала, что уже несколько лет не состоит в отношениях. «Мне трудно найти мужчину. Я даже не снимаюсь в порно, я снимаюсь для OnlyFans, но многих парней не устраивает моя работа», — поделилась Йи.

При этом девушка отметила, что ее профессия делает ее счастливой. «Мне все равно, что думают другие. Но действительно тяжело найти парня, который достаточно уверен в себе, чтобы согласиться на такие отношения», — подчеркнула она.

Ранее популярная американская модель OnlyFans Дэни Бэнкс назвала другой недостаток работы в индустрии. Автор контента для взрослых рассказала, что мужчины хотят быть с ней только из-за ее денег.

До этого модель OnlyFans Эмма Магнолия назвала преимущество работы в индустрии контента. Она заявила, что заработок на OnlyFans позволил ей почувствовать финансовую стабильность.