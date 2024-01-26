Плюс-сайз модель пожаловалась на узкие кресла в самолетах и прослыла дешевкой

Плюс-сайз модель и звезда OnlyFans пожаловалась на узкие кресла в самолетах и прослыла в сети дешевкой. Своей проблемой она поделилась на видео в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на ролик обратил внимание британский таблоид Daily Star.

На опубликованных в сети кадрах 26-летняя Грейси Бон сначала прогуливается по аэропорту, демонстрируя свои формы, а потом показывает подписчикам, что ремень безопасности еле застегивается на ней.

«Просьба ко всем авиакомпаниям — позволить таким большим девочкам, как я. летать. Это не моя вина, что у меня такая большая задница — пожалуйста, просто сделайте их [кресла в самолетах] больше», — написала плюс-сайз модель.

Ролик набрал более 77 тысяч лайков. Многие поклонники Бон поддержали ее, но нашлись и те, кто отреагировал на видео негативно. «Это ваша вина. Вы заплатили за эти операции», «Вы что, сделали операцию случайно?», «Перестань быть дешевкой и летай на частном самолете», — возмутились подписчики.

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