Путин предложил сделать провоз гумпомощи на СВО бесплатным по платным дорогам

Путин: гумпомощь в зону СВО должна бесплатно провозиться по платным дорогам

Гуманитарная помощь в зону специальной военной операции (СВО) должна провозиться волонтерами по платным дорогам бесплатно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами, участвующими в СВО. Трансляция мероприятия с участием главы государства доступна в официальном Telegram-канале Кремля.

По его словам, волонтерское движение очень важно, особенно для поддержки бойцов спецоперации. «Волонтерские грузы очень важны, и государство обязано все предоставить», — подчеркнул президент.

Вопрос с перевозкой гумпомощи в зону СВО должен быть решен, добавил российский лидер, потому что волонтерам надо оказывать всевозможное содействие.

«Вопрос перевозов волонтерских грузов должен быть решен. Они должны перевозиться бесплатно по платным дорогам. Надо принять соответствующие решения», — призвал Путин.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) недалеко от границы с Ростовской областью на свалке нашли гуманитарную помощь участникам СВО. Обнаруживший ее волонтер показал найденные носилки, подсумки, средства личной гигиены и медикаменты.