Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:31, 26 января 2024Забота о себе

Россиян предупредили о вреде двух на первый взгляд безобидных привычек

Стоматолог Ворошилин: привычка грызть семечки разрушает передние зубы

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Стоматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Ворошилин предупредил в беседе с «Лентой.ру», что две безобидные на первый взгляд привычки могут негативно сказаться на здоровье зубов и полости рта.

Врач обратил внимание россиян на то, что сильнее всего разрушает зубы привычка грызть семечки. Он предупредил, если делать это регулярно и долго, со временем на верхнем и нижнем резцах появляется клиновидное углубление. Подобный дефект передних зубов можно восстановить с помощью композитной эстетической реставрации, однако при большом поражении она не поможет. В этом случае, как отметил стоматолог, рекомендуется установка керамических виниров или коронок.

Материалы по теме:
По зубам Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
По зубамДревние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
6 февраля 2018
Челюсть отвисла Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Челюсть отвислаОткуда у советских людей страсть к золотым зубам
13 февраля 2018

Не меньше семечек зубам вредят кислые продукты питания, в том числе концентрированные свежевыжатые соки, особенно из апельсинов и яблок, а также лимонады. «Кислоты, которые в них содержатся, разрушают зубную эмаль, делая зубы более чувствительными. При этом на зубах с истонченной эмалью выше риск появления кариеса», — объяснил врач.

Еще одной губительной для зубов привычкой стоматолог назвал кусание внутренней стороны щек и губ. У многих людей разного возраста это своего рода способ снизить уровень стресса, однако это может привести к развитию лейкоплакии — ороговению слизистой оболочки разной степени выраженности, рассказал врач. Это предраковое состояние, которое требует незамедлительного лечения.

Также человек, кусающий собственные губы, рискует столкнуться с хейлитом — воспалением слизистой губ. В этом случае может понадобиться лекарственное, а иногда и хирургическое лечение

Андрей Ворошилинстоматолог

Ранее стоматолог Артур Тумашевич перечислил три вредящие здоровью стоматологические процедуры. В частности, он призвал отказаться от обработки зубов бором.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву вернулись россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане. Что пилот рассказал о миллионе долларов на борту?

      Украинский наводчик заочно осужден в России за расстрел мирного жителя

      США и Великобритания ввели санкции против лидеров хуситов

      Российский актер обратился в полицию из-за странной посылки

      Седокова показала видео в откровенном бикини

      Силовики накрыли торговавшую наркотиками по всей России международную банду

      Производитель кормов для кошек и собак в России предупредил о росте цен

      Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

      Россиян предупредили о вреде двух на первый взгляд безобидных привычек

      Украина получила от США гарантии об изъятии российских активов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше