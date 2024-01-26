Россиян предупредили о вреде двух на первый взгляд безобидных привычек

Стоматолог Ворошилин: привычка грызть семечки разрушает передние зубы

Стоматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Ворошилин предупредил в беседе с «Лентой.ру», что две безобидные на первый взгляд привычки могут негативно сказаться на здоровье зубов и полости рта.

Врач обратил внимание россиян на то, что сильнее всего разрушает зубы привычка грызть семечки. Он предупредил, если делать это регулярно и долго, со временем на верхнем и нижнем резцах появляется клиновидное углубление. Подобный дефект передних зубов можно восстановить с помощью композитной эстетической реставрации, однако при большом поражении она не поможет. В этом случае, как отметил стоматолог, рекомендуется установка керамических виниров или коронок.

Не меньше семечек зубам вредят кислые продукты питания, в том числе концентрированные свежевыжатые соки, особенно из апельсинов и яблок, а также лимонады. «Кислоты, которые в них содержатся, разрушают зубную эмаль, делая зубы более чувствительными. При этом на зубах с истонченной эмалью выше риск появления кариеса», — объяснил врач.

Еще одной губительной для зубов привычкой стоматолог назвал кусание внутренней стороны щек и губ. У многих людей разного возраста это своего рода способ снизить уровень стресса, однако это может привести к развитию лейкоплакии — ороговению слизистой оболочки разной степени выраженности, рассказал врач. Это предраковое состояние, которое требует незамедлительного лечения.

Также человек, кусающий собственные губы, рискует столкнуться с хейлитом — воспалением слизистой губ. В этом случае может понадобиться лекарственное, а иногда и хирургическое лечение Андрей Ворошилин стоматолог

Ранее стоматолог Артур Тумашевич перечислил три вредящие здоровью стоматологические процедуры. В частности, он призвал отказаться от обработки зубов бором.