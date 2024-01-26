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07:33, 26 января 2024Путешествия

Россиянка побывала на Шри-Ланке и описала ее фразой «ощущение, что ты в Анапе»

Россиянка побывала на Шри-Ланке и разочаровалась в ценах на жилье

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Россиянка побывала с мужем на Шри-Ланке во время новогодних каникул и описала страну фразой «ощущение, что ты в Анапе». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с «Лентой.ру».

По словам 26-летней Анжелики, они с супругом отдали предпочтение этому популярному пляжному курорту, поскольку цены на авиабилеты туда были дешевле в сравнении с Индонезией и Таиландом. Однако уже на месте пара туристов разочаровалась в стоимости жизни на острове.

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«Не знаю, где люди находят тут низкие цены. Мы жили в городах Велигама и Мирисса, там абсолютно не было дешевого жилья. Конечно, это может быть связано с Новым годом, и мы не были в Унаватуне, Хиккадуве, туда очень часто ездят русские. Но у меня есть подозрение, что там такие же цены», — отметила россиянка.

При этом девушка сравнила Шри-Ланку с Бали и заметила сильную разницу в атмосфере курортов. По ее словам, на индонезийском острове много молодых, красивых людей, а пляжи переполнены серферами. «На Шри-Ланке ощущение, что ты в Анапу приехал. Вот реально. Там нет стильных людей с красивыми телами, а есть лишь обычные семьи на отдыхе. И это в молодежных районах», — объяснила Анжелика.

Ранее российские туристы стали лидерами по поездкам на Шри-Ланку. Отмечается, что за первые 18 дней января эту страну Азии посетили свыше 19 тысяч россиян, они составили 16 процентов от общего потока иностранных путешественников.

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      Зарина Дзагоева
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