Российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

Российский хоккеист Клим Костин подрался с канадцем Николя Делорье в матче НХЛ

Российский форвард «Детройт Ред Уингс» Клим Костин подрался с канадским нападающим «Филадельфия Флайерс» Николя Делорье в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в конце второго периода: оба игрока сбросили перчатки и нанесли друг другу несколько ударов. Хоккеисты не выявили победителя, дерущихся разняли арбитры. И Костин, и Делорье получили по «2+5» минут штрафа.

Встреча прошла в ночь на пятницу, 26 января, и завершилась со счетом 3:0 в пользу Детройта. Костин не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел 28 матчей в регулярном чемпионате. На его счету три гола и одна результативная передача.