США отказались признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Кирби: США не видят в действиях ЦАХАЛ в секторе Газа признаков геноцида

США не считают действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа геноцидом, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что у американских властей отсутствуют доказательства того, что израильские военные намеренно пытаются уничтожить народ в анклаве. Он добавил, что Международный уголовный суд (МУС) также отказался расценивать операцию ЦАХАЛ в Газе как геноцид.

Кроме того, Кирби раскритиковал слова некоторых представителей израильского руководства о коллективной ответственности палестинцев в секторе Газа за действия радикального движения ХАМАС. Подобные высказывания он счел контрпродуктивными и неконструктивными.