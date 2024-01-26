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12:24, 26 января 2024Россия

Стало известно о новом назначении в Минобороны России

Сергея Марковчина назначили заместителем главкома Сухопутными войсками России
Сергей Марковчин

Сергей Марковчин. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Начальника Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) Сергея Марковчина назначили заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-политической работе в Минобороны России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Об этом стало известно мэру наукограда Кольцово Николаю Красникову, подробный комментарий он разместил на странице во «ВКонтакте».

Красников отметил, что с Марковчиным их связывает многолетнее сотрудничество.

«Мы постоянно чувствовали офицерское надежное плечо этого человека в самых разных мероприятиях: и спортивных, и по организации крещенских купаний. Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища серьезно помогали нам в разные праздники: 9 Мая, Дни Кольцово, когда особенно было важно сохранить порядок и четкость», — написал Красников.

Мэр Кольцово пожелал генералу славных дел на новом поприще и попросил не забывать Сибирь.

Согласно информации на сайте НВВКУ, 47-летний Сергей Марковчин родился во Владикавказе 24 февраля. В 1993 году он получил образование в Екатеринбургском (Свердловском) суворовском военном училище. В 1997 году окончил с золотой медалью Новосибирское высшее общевойсковое командное училище. В 2007 году с отличием завершил обучение в академии Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что генерал-полковник Виктор Афзалов стал главкомом Воздушно-космических сил (ВКС) России вместо генерала Сергея Суровикина.

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      Анна Щербакова
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