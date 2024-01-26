Российский актер обратился в полицию из-за странной посылки

Актер Шагин обратился в полицию из-за посылки со статуэткой Фемиды

Российский актер театр и кино Антон Шагин обратился в полицию из-за посылки с необычным содержимым. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Отмечается, что артист заказал реквизит для новой картины, однако при получении посылки его смутил ее размер и вес. Внутри находился другой предмет — статуэтка греческой богини правосудия Фемиды.

После этого Шагин решил обратиться в полицию, посчитав предмет подозрительным. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили ничего внутри статуэтки. На данный момент выясняется, почему посылка пришла актеру.

В марте Антон Шагин передал помощь бойцам спецназа, выполняющим задачи в зоне спецоперации на Украине.