Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:36, 26 января 2024Культура

Российский актер обратился в полицию из-за странной посылки

Актер Шагин обратился в полицию из-за посылки со статуэткой Фемиды

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Российский актер театр и кино Антон Шагин обратился в полицию из-за посылки с необычным содержимым. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Отмечается, что артист заказал реквизит для новой картины, однако при получении посылки его смутил ее размер и вес. Внутри находился другой предмет — статуэтка греческой богини правосудия Фемиды.

После этого Шагин решил обратиться в полицию, посчитав предмет подозрительным. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили ничего внутри статуэтки. На данный момент выясняется, почему посылка пришла актеру.

В марте Антон Шагин передал помощь бойцам спецназа, выполняющим задачи в зоне спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву вернулись россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане. Что пилот рассказал о миллионе долларов на борту?

      Украинский наводчик заочно осужден в России за расстрел мирного жителя

      США и Великобритания ввели санкции против лидеров хуситов

      Российский актер обратился в полицию из-за странной посылки

      Седокова показала видео в откровенном бикини

      Силовики накрыли торговавшую наркотиками по всей России международную банду

      Производитель кормов для кошек и собак в России предупредил о росте цен

      Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

      Россиян предупредили о вреде двух на первый взгляд безобидных привычек

      Украина получила от США гарантии об изъятии российских активов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше