Поездка Путина в Калининград вызвала панику в Европе

Telegraph поведал о страхе в ЕС из-за внезапного визита Путина в Калининград

Неожиданная поездка президента России Владимира Путина в Калининград вызвала панику у соседних стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявило издание The Telegraph.

«Владимир Путин усилил опасения по поводу возможной войны с НАТО, вызвав неожиданной поездкой в Калининград панику среди стран ЕС, которые граничат с российским анклавом», — пишут авторы статьи.

Журналисты обратили внимание на то, что поездка Путина состоялась в то время, когда на Западе опасаются, что анклав может стать очагом будущего конфликта. По словам обозревателей, когда борт российского лидера приблизился к Балтийскому морю, у восточного побережья шведского острова Готланд были приведены в боевую готовность истребители.

«Судя по всему, Путин насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы на своем президентском самолете "Летающий Кремль", прежде чем приземлиться в Калининграде», — заключили авторы материала.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в поездке Путина в Калининград нет послания в адрес НАТО. По его словам, рабочие визиты в российские регионы входят в обязанности президента.

25 января президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где он пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, провел совещание о развитии региона, а также встретился с губернатором Антоном Алихановым.