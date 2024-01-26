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15:51, 26 января 2024Бывший СССР

В Литве заявили о нехватке денег на оборону

Депутат сейма Гентвилас заявил о дефиците средств на оборону Литвы в 4 млрд евро

Фото: Janis Laizans / Reuters

При текущем распределении бюджета дефицит средств на финансирование обороны Литвы до 2030 года составит четыре миллиарда евро. Об этом заявил председатель входящей в правящее большинство партии «Союз либералов Литвы», депутат сейма (парламента) республики Эугениюс Гентвилас, передает ТАСС.

По его словам, нехватка денег, равнозначная двум годовым бюджетам Минобороны Литвы, может быть покрыта, в частности, за счет участия населения и бизнеса в финансировании обороны путем покупки «государственных сертификатов защиты Литвы».

Парламентарий уточнил, что в настоящее время литовские граждане держат на банковских счетах около 21 миллиарда евро, а оборотные средства предприятий составляют 8 миллиардов евро. «Часть этих денег правительство могло бы одолжить, предложив вложить их в государственные ценные бумаги», — пояснил Гентвилас.

Ранее спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявляла, что считает приемлемой идею занять денег на финансирование обороны у населения. Привлечь жителей страны к восполнению нехватки бюджетных средств с помощью облигаций оборонного займа также предложила министр экономики и инвестиций республики Аушрине Армонайте.

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      Георгий Нестеров
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