В НАТО назвали достижимой цель Молдавии присоединиться к Евросоюзу до 2030 года

Замгенсека НАТО Джоанэ: Молдавия может присоединиться к Евросоюзу до 2030 года

Молдавия может присоединиться к Евросоюзу (ЕС) до 2030 года благодаря деятельности президента страны Майи Санду. Достижимыми цели Кишинева назвал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает РИА Новости.

«Майя Санду заслуживает всей нашей признательности, она замечательный лидер в очень трудных условиях. Выступая в парламенте Кишинева, она заявила, что стремится к вступлению Молдавии в ЕС к 2030 году. Это достижимо», — сказал Джоанэ.

Замгенсека НАТО выразил надежду, что граждане республики после вступления в ЕС смогут избавиться от «географического проклятья» и выйти из сфер чужого влияния.

Ранее Санду начала серию консультаций с экспертами, журналистами и лидерами общественного мнения по вопросу референдума о вступлении республики в ЕС. В Кишиневе поставили цель войти в объединение до 2030 года.