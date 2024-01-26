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13:32, 26 января 2024Бывший СССР

Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдавии в ЕС

Санду начала серию консультаций по референдуму о вступлении Молдавии в ЕС

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду начала серию консультаций с экспертами, журналистами и лидерами общественного мнения по вопросу референдума о вступлении республики в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

«Молдавия находится на решающем этапе, когда страны Европейского союза проголосовали за начало переговоров о вступлении нашей страны в европейский блок», — говорится в сообщении.

По словам Санду, настала очередь граждан заявить, что они хотят «идти вперед, строить по-настоящему европейскую страну, где преобладают мир, стабильность и благополучие».

Президент привлечет к консультациям представителей местных сообществ, частного сектора, гражданского общества, различных отраслей экономики, а также политические партии.

Ранее лидер правящей партии Молдавии Игорь Гросу сообщил, что осенью 2024 года в республике пройдет референдум о вступлении в ЕС одновременно с президентскими выборами. «Мы проведем дискуссии на этот счет со всеми проевропейскими партиями», — заявил он.

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