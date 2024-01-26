В Подмосковье женщина сдала полиции вернувшегося с СВО супруга

Жительница Подмосковья сдала полиции вернувшегося с СВО супруга

Жительница подмосковного городского округа Щелково сдала полиции супруга, вернувшегося домой в отпуск со специальной военной операции (СВО). По словам россиянки, мужчина вел себя неадекватно и напал на нее. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

48-летняя женщина отметила, что в один из вечеров муж набросился на нее и стал душить. Ей удалось вырваться и сбежать.

Жительница Подмосковья написала заявление в полицию, правоохранители начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое мужчин избили участника спецоперации, сделавшего им замечание из-за неправильной парковки. Злоумышленники после потасовки скрылись, однако их удалось оперативно задержать. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело.

До этого в Екатеринбурге жестоко избили военнослужащего, приехавшего проститься с братом.