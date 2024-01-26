Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 26 января 2024Россия

В Подмосковье женщина сдала полиции вернувшегося с СВО супруга

Жительница Подмосковья сдала полиции вернувшегося с СВО супруга
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жительница подмосковного городского округа Щелково сдала полиции супруга, вернувшегося домой в отпуск со специальной военной операции (СВО). По словам россиянки, мужчина вел себя неадекватно и напал на нее. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

48-летняя женщина отметила, что в один из вечеров муж набросился на нее и стал душить. Ей удалось вырваться и сбежать.

Жительница Подмосковья написала заявление в полицию, правоохранители начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое мужчин избили участника спецоперации, сделавшего им замечание из-за неправильной парковки. Злоумышленники после потасовки скрылись, однако их удалось оперативно задержать. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело.

До этого в Екатеринбурге жестоко избили военнослужащего, приехавшего проститься с братом.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Западе готовили встречу Зеленского и Путина для окончания СВО. Почему она не состоялась?

      МАГАТЭ высказалось об использовании Киевом ядерных материалов на фронте

      В США сообщили о приближающей победу России над Украиной позиции Трампа

      В США назвали возможную причину ударов Украины по Донецку и Белгороду

      В России задумались о сборке иранских машин

      Автор хита «Медуза» сбрил брови и объяснил нежелание возвращаться в Россию

      Уехавшего на Украину российского юриста заочно арестовали

      Пользователи сети рассказали о «красных флагах» при выборе отеля

      Российские Т-80БВМ в зоне СВО оснастили «Волнорезами»

      В Подмосковье женщина сдала полиции вернувшегося с СВО супруга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше