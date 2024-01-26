В России детям-инвалидам пришлось идти пешком из-за застрявшего в снегу автобуса

В Нягани детям-инвалидам пришлось идти пешком из-за застрявшего в снегу автобуса

В Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) автобус застрял в снегу по дороге в школу, из-за чего детям-инвалидам, которые ехали на нем, пришлось добираться до образовательного учреждения пешком. Об этом сообщил Telegram-канал «Мегаполис Югра».

«Мало того, что проезжая часть с каждым разом [становится] уже и уже, скоро не сможем разъезжаться со встречным потоком, так как на обочину не заехать. Тротуар там позабыт, позаброшен, дети шли по дороге сегодня», — рассказала местная жительница.

Прокуратура российского региона в Telegram-канале сообщила о начатой после публикаций в СМИ проверке. «При наличии основании будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в сети появилось видео, на котором жительница Тынды в Амурской области, за кадром представившаяся матерью мальчика-инвалида, показывает, как ее сын якобы каждый день добирается до кружков и «ползет по мосту», а под ним «доски шевелятся». Прокуратура впоследствии начала проверку, а мэр Тынды Сергей Гуляев заявил, что в микрорайоне ходят автобусы, которыми мог бы воспользоваться россиянин с ограниченными возможностями.

