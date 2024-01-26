В российском селе заметили стучавших в дома с просьбой о помощи раздетых мужчин

В Свердловской области двое мужчин сбежали из секты без одежды и босиком

В селе Мезенское Свердловской области на улице заметили двух раздетых и босых мужчин, которые стучали в дома и просили о помощи, но им никто не открывал. Об этом рассказала местная жительница в беседе с изданием ЕАН.

По словам россиянки, мужчины прибежали со стороны Баженовского моста. «Они были очень замерзшие и сказали женщине, которая единственная откликнулась на их просьбы, что сбежали из какой-то секты, и попросили вызвать такси», — рассказала очевидица.

Она добавила, что один из мужчин взял у таксиста телефон, чтобы позвонить матери, после чего их увезли в Каменск-Уральский. О какой секте шла речь, пока неизвестно.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) предупредили о маскирующейся под нее секте. Адепты культа называют его «Русская православная церковь — Царская империя». Они расклеивают листовки в Волгоградской, Рязанской и Новосибирской областях. Возглавляет организацию четырежды судимый Леонид Власов, который проповедует отшельничество с целью «спасения от Антихриста».

