В сети поделились секретами отличного флирта

Успешно флиртующие с представителями противоположного пола пользователи Reddit рассказали о том, какие фразы считают самыми удачными. Своими секретами отличного флирта они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, один из пользователей рассказал, как правильно, по его мнению, строить диалог, чтобы понравиться собеседнику.

Задавайте вопросы о них, показывайте заинтересованность в их ответах, устанавливайте визуальный контакт, используйте юмор. Не болтайте только о себе, не слушайте только о человеке, передавайте этот мяч друг другу, смотрите, куда он летит, и идите к цели ThisWaySaysTheSign пользователь Reddit

Одна девушка поделилась методом флирта, который подсмотрела в ролике в социальных сетях.

Постучать парня по плечу и сказать: «Эй, моя подруга за углом считает, что ты красавчик!» Потом отойти за угол и помахать. Все парни в том ролике были в восторге, работало на 100 процентов FalseWeeknd пользовательница Reddit

Некоторые предложили честно признаться в неумении флиртовать и попробовать превратить этот минус в шутку.

«Привет, меня зовут (сюда вставьте имя). Я не знаю, как флиртовать, но если бы я умел, я бы флиртовал с тобой до потери пульса прямо сейчас. Хочешь продолжить разговор?» varthalon пользователь Reddit

Ранее люди, в жизни которых был секс без влюбленности и даже сильного влечения, рассказали на Reddit о своем опыте. Одна из женщин вспомнила, как познакомилась в сети с молодым человеком, который ей совершенно не нравился внешне, однако имел очень приятный характер — в итоге они продолжили общаться и поженились.