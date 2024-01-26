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02:00, 26 января 2024Забота о себе

В сети поделились секретами отличного флирта

Фото: freestocks / Unsplash

Успешно флиртующие с представителями противоположного пола пользователи Reddit рассказали о том, какие фразы считают самыми удачными. Своими секретами отличного флирта они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, один из пользователей рассказал, как правильно, по его мнению, строить диалог, чтобы понравиться собеседнику.

Задавайте вопросы о них, показывайте заинтересованность в их ответах, устанавливайте визуальный контакт, используйте юмор. Не болтайте только о себе, не слушайте только о человеке, передавайте этот мяч друг другу, смотрите, куда он летит, и идите к цели

ThisWaySaysTheSignпользователь Reddit

Одна девушка поделилась методом флирта, который подсмотрела в ролике в социальных сетях.

Постучать парня по плечу и сказать: «Эй, моя подруга за углом считает, что ты красавчик!» Потом отойти за угол и помахать. Все парни в том ролике были в восторге, работало на 100 процентов

FalseWeekndпользовательница Reddit
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Некоторые предложили честно признаться в неумении флиртовать и попробовать превратить этот минус в шутку.

«Привет, меня зовут (сюда вставьте имя). Я не знаю, как флиртовать, но если бы я умел, я бы флиртовал с тобой до потери пульса прямо сейчас. Хочешь продолжить разговор?»

varthalonпользователь Reddit

Ранее люди, в жизни которых был секс без влюбленности и даже сильного влечения, рассказали на Reddit о своем опыте. Одна из женщин вспомнила, как познакомилась в сети с молодым человеком, который ей совершенно не нравился внешне, однако имел очень приятный характер — в итоге они продолжили общаться и поженились.

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      Александра Лисица
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