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20:14, 26 января 2024Экономика

В Госдуме оценили ущерб в случае отказа Украины от российского газа

Депутат Ананских: в случае отказа Украины от российского газа пострадает Европа

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат Игорь Ананских оценил ущерб международной энергетической инфраструктуре в случае отказа Украины от российского газа. В беседе с «Лентой.ру» Ананских выразил мнение, что от подобного сценария в первую очередь пострадает Европа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае отказа Украины продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу изменятся все логистические цепочки. По словам представителя Кремля, вопрос в том, как в таком случае этот газ будет попадать в Европу. Альтернативные маршруты сейчас во многом заблокированы, добавил Песков.

«Конечно, в первую очередь пострадает Европа. Европа категорически против того, чтобы этот транзит прекратился. У ЕС остались запасы газа, но он все равно нужен», — отметил парламентарий.

При этом он усомнился в том, что Киев пойдет на подобный шаг и откажется от российских энергоресурсов. По его мнению, более вероятен сценарий, при котором Украина обратится к ЕС с просьбой оплачивать газовые нужды Киева.

«Украина находится в очень тяжелой ситуации. (...) В стране колоссальный спад производства, в связи с чем нужно гораздо меньше газа и электричества. Кроме того, огромное количество людей уехали из страны, что тоже снизило потребление», — добавил Ананских.

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25 января министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что уже в 2024 году Украина сможет прекратить импорт газа и полностью обеспечивать себя за счет собственной добычи, которая по объемам должна сравниться с потреблением. Он отмечал, что Киев отказался от закупок газа в России в 2015 году и теперь готов к переходу на свое топливо, а также к возобновлению энергетического экспорта, остановленного в начале прошлого отопительного сезона. Добиться такого результата, по мнению министра, возможно за счет роста добычи на семь процентов и сокращения потребления.

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      Кирилл Садовский
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