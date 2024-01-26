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11:25, 26 января 2024Забота о себе

Врач развеяла миф о пользе кефира перед сном

Эндокринолог Павлова предупредила, что пить кефир перед сном вредно

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Кефир и другие кисломолочные продукты много лет ошибочно считались идеальным вариантом перекуса перед сном, однако на самом деле при регулярном употреблении они могут быть вредны, так как провоцируют развитие преддиабета, заявила эндокринолог Зухра Павлова. В интервью радио Sputnik она развеяла популярный миф о пользе кефира на ночь.

Павлова объяснила, что кисломолочные продукты получили славу идеального перекуса благодаря тому, что хорошо утоляют голод и содержат мало калорий. Однако, по ее словам, последние сведения о гликемическом и инсулиновом индексе изменили эту точку зрения.

Выяснилось, что у кисломолочных продуктов высокий инсулиновый индекс, а гормон инсулин особенно активен в человеческом организме вечером. Именно поэтому, когда человек пьет кефир перед сном, ночью у него падает уровень глюкозы в крови. Как следствие, печень начинает ее ускоренно синтезировать, добавила врач.

Павлова предупредила, что регулярное употребление кефира перед сном может спровоцировать состояние, которое при наличии других факторов способно перерасти в диабет. Кроме того, резкие скачки уровня глюкозы в крови способствуют набору лишних килограммов, заключила эндокринолог.

Ранее Зухра Павлова развеяла популярный миф о пользе костного бульона. Она предупредила, что костный бульон не дает омолаживающего эффекта, а при длительном употреблении вредит здоровью суставов, почек и сердца.

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      Екатерина Улитина
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