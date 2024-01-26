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15:02, 26 января 2024Бывший СССР

Выстреливший из гранатомета в многоэтажку на Украине оказался бойцом Нацгвардии

Выстреливший из гранатомета в дом в Кривом Роге оказался солдатом Нацгвардии

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Неизвестный, который выстрелил из гранатомета в многоэтажку в городе Кривой Рог на Украине, оказался военнослужащим Национальной гвардии. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам собеседника СМИ, 36-летний солдат выстрелил в жилой дом из гранатомета РПГ-18. К настоящему моменту он пока не сообщил о мотивах своего преступления.

Об инциденте в Кривом Роге стало известно 25 января. Сообщалось, что взрыв произошел около пяти часов утра в Терновском районе города. В результате случившегося пострадали пять квартир, в одной из которых находилась женщина с маленьким ребенком. Против стрелявшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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      Алевтина Запольская
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