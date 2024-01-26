Япония введет ограничения для посетителей популярной достопримечательности

Япония введет ограничения для посетителей горы Фудзи

Власти Японии решили ввести ограничения для посетителей одной из своих главных достопримечательностей — горы Фудзи. Об этом пишет Travel and Leisure Asia.

Отмечается, что с 1 июля туристам придется платить за восхождение по популярной тропе Есида, расположенной в северной части горы. Размер платы будет известен в феврале 2024 года.

Также стало известно о введении дневного лимита на количество посетителей — не более 4000 человек. Более того, подъем будет запрещен с 16:00 до 02:00.

По данным издания, подобные ограничения связаны с резким ростом числа туристов, что привело к скоплению мусора и травмам среди неопытных путешественников.

Ранее в январе два пассажирских самолета авиакомпаний Korean Air и Cathay Pacific Airways столкнулись в аэропорту Титосэ на японском острове Хоккайдо. Оба воздушных судна готовились к отправлению и стояли рядом у выходов на посадку. Автомобиль, который буксировал лайнер корейского перевозчика, занесло на снегу.

