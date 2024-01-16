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19:41, 16 января 2024Путешествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Японии

Самолеты Korean Air и Cathay Pacific Airways столкнулись в аэропорту Титосэ

Фото: You Sung-ho / Reuters

Два пассажирских самолета авиакомпаний Korean Air и Cathay Pacific Airways столкнулись в аэропорту Титосэ на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нештатная ситуация произошла 16 января около 17:30 по местному времени (11:30 мск). По данным источника, оба воздушных судна готовились к отправлению и стояли рядом у выходов на посадку. Автомобиль, который буксировал лайнер корейского перевозчика, занесло на снегу. В результате левое крыло самолета зацепило правое хвостовое крыло Cathay Pacific.

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На борту Korean Air было 289 человек. Как отмечает агентство, точной информации о наличии пассажиров во втором самолете нет. При этом известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании «Якутия» приземлился в Москве с развалившейся шиной. Пневматик разрушился при вылете из Якутска, и отлетевшие куски повредили правое крыло лайнера.

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      Мария Борисова
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