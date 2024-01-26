Захарова назвала крупнейшие учения в истории НАТО провокацией

Захарова назвала крупнейшие учения в истории НАТО Steadfast Defender провокацией

Крупнейшие учения в истории НАТО Steadfast Defender, проводимые в непосредственной близости от российских границ, носят провокационный характер. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция мероприятия доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В течение нескольких месяцев вблизи российских рубежей на территории от Норвегии до Румынии будет активно действовать 90-тысячная группировка сил из 31 страны — члена НАТО, а также Швеции», — сказала она, назвав учения шагом, направленным «на обострение ситуации».

Захарова также подчеркнула, что у Москвы «планов нападения на страны НАТО не существует».

Как указал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, учения НАТО Steadfast Defender в Восточной Европе являются лучшим доказательством того, что антироссийская политика Запада достигла сейчас своего пика.