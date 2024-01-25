В Кремле заявили о достижении пика антироссийской политики Запада

Представитель Кремля Песков: антироссийская политика Запада сейчас на пике

Антироссийская политика Запада достигла сейчас своего пика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Линия на сдерживание нашей страны, давления на нее никуда не уходила. Она временами обостряется, временами уходит в пассив. Сейчас она находится, наверное, на пике», — констатировал политик.

По его словам, нынешние крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender в Восточной Европе являются лучшим доказательством этому. Он также подчеркнул, что жесткая антироссийская позиция западных стран определяется в Вашингтоне.

Ранее Песков заявил об отсутствии иллюзий насчет учений НАТО. Он уточнил, что Россия знает о направленности данного мероприятия и не носит розовые очки.