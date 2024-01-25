Песков заявил об отсутствии иллюзий насчет учений НАТО

Песков: Россия знает о направленности учений НАТО и не носит розовые очки

Россия знает о направленности учений НАТО против нее и не носит розовые очки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал начало учений НАТО Steadfast Defender в Восточной Европе. Он подчеркнул, что Россия прекрасно осознает, против кого они направлены.

«Россия знает, в пику кому они проводятся, мы никогда не носили розовые очки», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее испанское издание ABC сообщило, что учения Steadfast Defender будут направлены на имитацию начала крупного вооруженного конфликта и станут крупнейшими в истории альянса. В маневрах примут участие более 40 тысяч военных стран Североатлантического альянса, а также солдаты из Швеции.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что анонсированные НАТО учения увеличивают риски военных инцидентов. По его мнению, интересы европейской безопасности мало волнуют руководителей альянса.