Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 25 января 2024Мир

Песков заявил об отсутствии иллюзий насчет учений НАТО

Песков: Россия знает о направленности учений НАТО и не носит розовые очки
СюжетУчения НАТО:

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Россия знает о направленности учений НАТО против нее и не носит розовые очки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал начало учений НАТО Steadfast Defender в Восточной Европе. Он подчеркнул, что Россия прекрасно осознает, против кого они направлены.

«Россия знает, в пику кому они проводятся, мы никогда не носили розовые очки», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее испанское издание ABC сообщило, что учения Steadfast Defender будут направлены на имитацию начала крупного вооруженного конфликта и станут крупнейшими в истории альянса. В маневрах примут участие более 40 тысяч военных стран Североатлантического альянса, а также солдаты из Швеции.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что анонсированные НАТО учения увеличивают риски военных инцидентов. По его мнению, интересы европейской безопасности мало волнуют руководителей альянса.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Под Оренбургом обрушилось здание, есть погибшие. Там произошел взрыв

      В России высказались об изменениях в процедуре обмена пленными с Украиной

      Адвокат заявил о невозможности Блиновской выплатить долги перед налоговой

      Путин прибыл в Калининград

      Бывшего министра ДНР Стрелкова осудили на четыре года

      В России оценили ситуацию с ценами на топливо

      Мужчина попал за решетку из-за орфографической ошибки

      В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

      В России отреагировали на планы США вывести войска из Сирии

      Венгрия откажется от возражений против фонда военной помощи ЕС Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше