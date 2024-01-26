Звезда «Слова пацана» спел вместе с Бастой в Дубае

15-летний актер Леон Кемстач спел вместе с Бастой в Дубае

15-летний российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач спел вместе с рэп-исполнителем Бастой (настоящее имя — Василий Вакуленко) в Дубае. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Баста опубликовал видеоролик, который был снят на мероприятии по случаю открытия его нового ресторана в ОАЭ. На кадрах Кемстач и Вакуленко стоят на одной сцене и вместе исполняют кавер на песню «На заре» группы «Альянс».

Ранее российский композитор Игорь Крутой отреагировал на исполнение песни «Как быть» звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леоном Кемстачем.

В декабре прошлого года сообщалось, что рэпер Баста попал в аварию после концерта в Санкт-Петербурге.