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15:24, 26 января 2024Культура

Звезда «Слова пацана» спел вместе с Бастой в Дубае

15-летний актер Леон Кемстач спел вместе с Бастой в Дубае
Леон Кемстач

Леон Кемстач. Кадр: POPCAKE / YouTube

15-летний российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач спел вместе с рэп-исполнителем Бастой (настоящее имя — Василий Вакуленко) в Дубае. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Баста опубликовал видеоролик, который был снят на мероприятии по случаю открытия его нового ресторана в ОАЭ. На кадрах Кемстач и Вакуленко стоят на одной сцене и вместе исполняют кавер на песню «На заре» группы «Альянс».

Ранее российский композитор Игорь Крутой отреагировал на исполнение песни «Как быть» звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леоном Кемстачем.

В декабре прошлого года сообщалось, что рэпер Баста попал в аварию после концерта в Санкт-Петербурге.

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      Анастасия Астахова
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