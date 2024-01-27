Член жюри «Танцев со звездами» захотел привлечь к ответственности коллегу по шоу

Танцор Максим Кожевников написал заявление в полицию на коллегу из-за гонорара

Член жюри шоу «Танцы со звездами» Максим Кожевников захотел привлечь к уголовной ответственности коллегу по шоу Дениса Тагинцева и написал на него заявление в полицию и прокуратуру. Подробности спора между танцовщиками опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным издания, 34-летний Тагинцев предложил Кожевникову стать хореографом в его танцевальном шоу «Гранд». Пятикратный чемпион мира по латиноамериканской шоу-программе согласился, и танцовщики заключили договор на 52 тысячи рублей.

Сообщается, что поначалу сотрудничество было продуктивным: Кожевников ставил номера и работал с артистами, в конце декабря 2023 года состоялась премьера шоу в Театре Эстрады. Однако Кожевников утверждает, что гонорар за свои услуги так и не получил. С соответствующим заявлением он обратился в полицию и прокуратуру.

Ранее потерпевшим в деле о мошенничестве стал российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин). Сообщается, что в марте прошлого года рэпер давал концерт в Архангельске, но денег за выступление так и не получил.