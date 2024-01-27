Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:58, 27 января 2024Мир

Германия признала свою ответственность за блокаду Ленинграда

В МИД Германии заявили о признании всей ответственности за блокаду Ленинграда

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Германия признает всю историческую ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ.

В ведомстве заявили, что в знак примирения и памяти правительство Германии финансово поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где «проходят лечение многие блокадники». В МИД уточнили, что мероприятие проводится на основании «гуманитарного жеста», принятого в 2019 году. «Германия придерживается своей исторической ответственности и продолжает эти меры», — подчеркивается в заявлении.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой властей ФРГ, которые отказались от выплат участникам обороны Ленинграда и блокадникам нееврейского происхождения.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США заявили о совещаниях в России по подрыву роли доллара. Что об этом говорят в Кремле?

      Захарян получил травму во время матча чемпионата Испании

      Названа помеха для отношений Китая и США

      Дроны-камикадзе ВСУ атаковали село в Белгородской области

      Германия признала свою ответственность за блокаду Ленинграда

      В ФРГ удивились спокойному отношению властей к прославлению Бандеры на Украине

      Российский теннисист сменил спортивное гражданство

      В МИД пообещали не бросать пленных российских военнослужащих после срыва обмена

      Мужчинам назвали способы быстро избавиться от боков

      «Холоп-2» обошел первый «Аватар» в российском прокате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше