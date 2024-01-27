Германия признала свою ответственность за блокаду Ленинграда

В МИД Германии заявили о признании всей ответственности за блокаду Ленинграда

Германия признает всю историческую ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ.

В ведомстве заявили, что в знак примирения и памяти правительство Германии финансово поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где «проходят лечение многие блокадники». В МИД уточнили, что мероприятие проводится на основании «гуманитарного жеста», принятого в 2019 году. «Германия придерживается своей исторической ответственности и продолжает эти меры», — подчеркивается в заявлении.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой властей ФРГ, которые отказались от выплат участникам обороны Ленинграда и блокадникам нееврейского происхождения.