Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:35, 27 января 2024Мир

Маск обвинил пограничников в содействии нелегальным мигрантам

Илон Маск обвинил пограничников на юге США в содействии нелегальным мигрантам
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск обвинил пограничников на юге США в содействии нелегальным мигрантам по приказу федерального правительства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Миллиардер назвал строительство стены отвлекающим маневром. «Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты», — заявил он.

По мнению Маска, главная проблема такой политики заключается в том, что «вся Земля может приехать в Америку», так как любой человек может попросить убежища без доказательств, что ему что-либо угрожает.

Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон отклонил указание администрации Белого дома о предоставлении сотрудникам погранслужбы США полного доступа к границе с Мексикой. Позднее техасский вице-губернатор Дэн Патрик призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена «уйти с дороги», чтобы власти штата могли «сделать свое дело и защитить границу».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты подробности о частичном обрушении дома в российском городе

      Нарышкин рассказал о борьбе России с неонацизмом на Украине

      Маск обвинил пограничников в содействии нелегальным мигрантам

      ПВО уничтожила украинский реактивный снаряд над Белгородской областью

      Винер высмеяла девиз Олимпийских игр

      Стали известны новые подробности о разбившемся Falcon 10

      Литва призвала общество к дискуссии о будущем русских школ

      Стало известно об угрозе обрушения подъезда жилого дома в российском городе

      В США пошутили о возможной дружбе Техаса с Россией

      ВСУ в третий раз за день атаковали село в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше