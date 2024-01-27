Маск обвинил пограничников в содействии нелегальным мигрантам

Илон Маск обвинил пограничников на юге США в содействии нелегальным мигрантам

Американский предприниматель Илон Маск обвинил пограничников на юге США в содействии нелегальным мигрантам по приказу федерального правительства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Миллиардер назвал строительство стены отвлекающим маневром. «Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты», — заявил он.

По мнению Маска, главная проблема такой политики заключается в том, что «вся Земля может приехать в Америку», так как любой человек может попросить убежища без доказательств, что ему что-либо угрожает.

Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон отклонил указание администрации Белого дома о предоставлении сотрудникам погранслужбы США полного доступа к границе с Мексикой. Позднее техасский вице-губернатор Дэн Патрик призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена «уйти с дороги», чтобы власти штата могли «сделать свое дело и защитить границу».