Напавший на елку россиянин пригрозил расправой за распространение доказательств

Baza: мужчина пригрозил расправой за распространение видео с нападением на елку

В Барнауле мужчина напал на новогоднюю елку, установленную в подъезде многоквартирного дома, а когда видео оказалось в местном паблике пригрозил расправой за его распространение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, нападение на праздничное дерево произошло 27 января, около 5:30 по местному времени. Мужчина выходил из лифта вместе с другом, когда увидел елку и решил продемонстрировать на ней прием рукопашного боя. Он пнул дерево, но затем поднял его.

Огорченные соседи написали о произошедшем в местный паблик и в качестве доказательства предоставили видео с камеры наблюдения в подъезде. После публикации этих кадров история приняла криминальный оборот, утверждает Baza. Администратору канала стали поступать угрозы расправы с требованием удалить свидетельство нападения на елку. «Если это не удалится, я еду к тебе, к маме, к папе, к брату. Следующая станция — ваша квартира», — цитирует Telegram-канал поступившие угрозы.

Ранее сообщалось, что турист в Таиланде в одиночку отбился от вооруженных ножами подростков. 23-летний путешественник из Кувейта сумел прогнать нападавших и снять происходящее на видео.