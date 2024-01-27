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13:49, 27 января 2024Путешествия

Пилота разбившегося в Афганистане самолета поместили в реанимацию

Пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 находится в реанимации

Кадр: Telegram-канал Mash

Один из пилотов частного самолета Falcon 10, разбившегося в Афганистане, находится в реанимации. Об этом в субботу, 27 января, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Речь идет о Дмитрии Белякове. Уточняется, что пока медики не дают никаких прогнозов по поводу его состояния, однако жизни пилота, по их мнению, ничего не угрожает. Сейчас он находится в Люберецкой областной больнице.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что 41-летнего Белякова экстренно госпитализировали с острым инфарктом передней стенки миокарда по возвращении в Москву. Мужчина находился в тяжелом состоянии.

Самолет Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан 21 января. В результате ЧП четыре члена экипажа спаслись, а два пассажира — не выжили.

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      Олеся Мицкевич
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