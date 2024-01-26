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12:19, 26 января 2024Путешествия

Пилота разбившегося в Афганистане самолета госпитализировали с инфарктом

Пилота разбившегося Falcon 10 госпитализировали в Москве с острым инфарктом

Кадр: Telegram-канал Mash

Пилота частного самолета Falcon 10, разбившегося в Афганистане, экстренно госпитализировали по возвращении в Москву. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, у 41-летнего Дмитрия Белякова острый инфаркт передней стенки миокарда. Отмечается, что у российского летчика поражена вся толща мышечной стенки сердца. В настоящее время, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее другой пилот бизнес-джета Falcon 10 Аркадий Грачев раскрыл отношение афганцев к членам экипажа потерпевшего крушение воздушного судна. По словам летчика, местные жители относились к ним как к братьям.

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      Фариза Бацазова
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