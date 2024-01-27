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21:56, 27 января 2024Путешествия

Стали известны новые подробности о разбившемся Falcon 10

СК РФ: разбившийся в Афганистане Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки

Фото: PxHere

У компании «Атлетик-груп», владеющей разбившимся в Афганистане самолетом Falcon 10, как оказалось, нет лицензии на совершение авиаперевозок. Совладельцем является второй пилот, об этом сообщила следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова, передает РИА Новости.

«Учредителем и гендиректором является бывшая супруга второго пилота Грачева, а также он сам. Эксплуатацией воздушного судна занимался Грачев. Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок, не получала», — уточнила следователь.

Самолет Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан 21 января. В результате ЧП четыре члена экипажа спаслись, а два пассажира — не выжили. 27 января стали известны подробности о состоянии пилота — его поместили в реанимацию.

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      Александра Синицына
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