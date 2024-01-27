Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 27 января 2024Мир

В США захотели усилить полномочия властей по пресечению нелегальной миграции

CNN: в сенате США захотели усилить полномочия властей по борьбе с нелегалами

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В сенате США захотели усилить полномочия властей по пресечению нелегальной миграции. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

В ближайшие дни в американский сенат могут внести законопроект, который позволит ограничить пересечение нелегалами южной границы. Отмечается, что он предполагает сокращение срока рассмотрения заявки на убежище с 10 лет до полугода, а также предоставление властям разрешения закрывать кордон при достижении лимита пересечения.

Планируется, что условия соответствующего соглашения будут опубликованы на следующей неделе. В сенате рассчитывают, что благодаря этому документу можно будет разблокировать помощь Израилю, Тайваню и Украине.

Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон отклонил указание администрации Белого дома о предоставлении сотрудникам погранслужбы США полного доступа к границе с Мексикой. Позднее техасский вице-губернатор Дэн Патрик призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена «уйти с дороги», чтобы власти штата могли «сделать свое дело и защитить границу».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида

      Съезд партии Вагенкнехт в Германии начался с благодарности Красной армии

      В США захотели усилить полномочия властей по пресечению нелегальной миграции

      СМИ узнали о секретном плане Германии по сдерживанию России

      В США заявили о совещаниях в России по подрыву роли доллара. Что об этом говорят в Кремле?

      Путин высказался о преступлениях нацистов

      Генералы ВСУ начали беспокоиться о превосходстве России в производстве оружия

      Россиянин попытался помешать эвакуации своей машины и попал под суд

      Захарян получил травму во время матча чемпионата Испании

      Названа помеха для отношений Китая и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше