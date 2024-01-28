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12:19, 28 января 2024Россия

Часть Садового кольца перекрыли из-за пожара в Театре Сатиры

Mash: часть Большой Садовой улицы перекрыли из-за пожара в Театре Сатиры
СюжетПожар в Москве

Кадр: МЧС России

Часть Большой Садовой улицы в центре Москвы перекрыли из-за пожара в Театре Сатиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», проехать нельзя по части кольца от здания театра до поворота на 1-ю Брестскую улицу.

Как пишет Mash, площадь возгорания увеличилась уже до 250 квадратных метров.

Пожар в московском театре на Триумфальной площади вспыхнул утром в воскресенье, 28 января. На опубликованных кадрах видно, что дым идет с крыши здания. Также огонь охватил деревянные конструкции. В МЧС подтвердили, что сейчас в тушении участвуют 76 спасателей и 21 единица техники.

О пострадавших не сообщалось. Известно, что из здания эвакуировали людей. Согласно афише театра, в полдень там должны были пройти два спектакля: «Дороги, которые нас выбирают» под руководством Александра Ширвиндта на основной сцене и «Вождь краснокожих» — на детской.

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      Мария Борисова
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