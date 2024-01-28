Головин отметился результативной передачей в матче чемпионата Франции

Игрок «Монако» Головин отметился пасом в матче чемпионата Франции с «Марселем»

«Монако» вничью сыграло с «Марселем» в матче 19-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Марселе и завершилась со счетом 2:2. Российский полузащитник Александр Головин отметился результативной передачей на форварда Виссама Бен-Йеддера на седьмой минуте игры.

В текущем сезоне 27-летний Головин провел за «Монако» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевых паса.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Трансфер россиянина обошелся команде в 30 миллионов евро.