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13:21, 28 января 2024Спорт

Медведев выиграл второй сет в финале Australian Open

Теннисист Даниил Медведев выиграл второй сет у Синнера в финале Australian Open

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй сет в финале Australian Open 2024 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающей встрече отечественный спортсмен встречается с итальянцем Яником Синнером. Счет на момент публикации новости 6:3, 6:3.

В полуфинале россиянин обыграл немца Александра Зверева в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3. Синнер оказался сильнее Джоковича на этой же стадии турнира со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Медведев является третьей ракеткой мира. В его активе одна победа на турнирах серии Большого шлема, он выиграл US Open в 2021 году.

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      Анастасия Борисова
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